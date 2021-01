Melanie Müller: Komplett verändert! Fans geschockt über ihr Gesicht

Melanie war in der "großen Dschungelshow" zu Gast, um über ihre Zeit im Camp zu plaudern. Doch die Fans interessierte vor allem ihr Gesicht. Im Netz hagelte es reichlich Kritik. "Die aufgepolsterten Wangen gehen gar nicht!", "Melanie war mal so hübsch... Jetzt ist ihr komplettes Gesicht operiert und aufgespritzt" und "Mein Gott, was hat sie mit ihrem Gesicht gemacht? Das ist ja furchtbar künstlich!", lauten nur einige der vielen fiesen Kommentare.