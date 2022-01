Melanie Müller: Sex-Eklat nach Ehe-Aus!

"Seitdem ich Single bin, will mich keiner vögeln. Ich finde nichts. Ich würde gerne volle Lotte loslegen", sagt Melanie Müller in Désirée Nicks Podcast "Lose Luder". In ihrer Zeit während der Ehe hatte sie teilweise bis zu dreimal täglich Sex. Sie sei sehr speziell, gibt sie weiter zu - das könnte auch der Grund sein, weshalb nur wenige Männer an ihr Interesse haben. "Vielleicht sollte ich Geld nehmen, dann habe ich wenigstens Sex. Gerade bin ich sehr durstig – chronisch untervögelt", gibt sie zu.

