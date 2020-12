Melissa Damilia: Die "Bachelorette" überrascht mit einer neuen Frisur!

Melissa zeigt ihre neue Frisur

In ihrer Instagram-Story überrascht Melissa ihre Fans mit einer neuen Frisur. "Der Ton ist wärmer und heller als zuvor und ich bin so zufrieden", schwärmt sie. Außerdem verrät sie, dass sie Tape-Extensions trägt, die sie einmal in der Woche wäscht. "Zwischendurch nutze ich ein Trockenshampoo."