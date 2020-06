Erst die Suche nach der großen Liebe führte Mister Rheinland-Pfalz ins Fernsehen. Ob „Die Bachelorette“ oder „Bachelor in Paradise“, bislang war die richtige Frau für Marco Cerullo leider noch nicht dabei. Dafür überzeugt der muskulöse Koblenzer in Ernährungs- und Fitnessfragen.

„Die Bachelorette“ ist eine deutsche TV-Show, die bei RTL ausgestrahlt wird. Darin sucht eine attraktive Frau ihren zukünftigen Lebenspartner. Ganze 20 Männer buhlen um die Single-Kandidatin und versuchen, ihr Herz zu erobern. Die Show ist das gegengeschlechtliche Pendant zur beliebten Sendung „Der Bachelor“. Im Juli 2018 läuft die fünfte Staffel von „Die Bachelorette“ an. Die Kandidaten dürfen die Bachelorette in Gruppen- und Einzeldates kennenlernen. Gegen Ende der Sendung verteilt die Junggesellin in der „Nacht der Rosen“ Rosen an ihre Favoriten und fragt sie, ob sie diese annehmen wollen. Die Verehrer, die keine Rose angeboten bekommen, scheiden automatisch zum Ende der jeweiligen Folge aus. Möchte ein Teilnehmer die Bachelorette nicht weiter kennenlernen, kann er die Rose außerdem ablehnen und dadurch ebenfalls aus der Sendung ausscheiden.

Erste Staffel

Im November 2004 lief die erste Staffel von „Die Bachelorette“. Damals suchte Monica Ivancan an der Côte d’Azur die Liebe ihres Lebens. 25 Männer versuchten, ihr Herz in sieben Folgen zu erobern. Letztendlich entschied sich Ivancan für den 32-jährigen Polizisten Mark Quinkenstein. Die beiden hatten eine dreiwöchige Affäre, die sie sogar noch vor Beginn der Ausstrahlung beendeten. Aufgrund abnehmender Zuschauerzahlen dauerte es 10 Jahre, bis RTL dem Dating-Format noch eine Chance gab.

Zweite Staffel

Die zweite Staffel wurde vom 16. Juli bis 27. August 2014 ausgestrahlt. Eigentlich sollte Susanne Schöne die Bachelorette werden, doch sie liierte sich zwischenzeitlich und trat von der Vertragsunterzeichnung zurück. Als Ersatz wurde Anna Christina Hofbauer ins Rennen geschickt. Sie überreichte Marvin Albrecht in der siebten Folge die letzte Rose. Die beiden waren bis Februar 2017 zusammen.

Dritte Staffel

Die dritte Staffel wurde vom 8. Juli bis zum 26. August 2015 ausgestrahlt. Bachelorette der dritten Staffel war Alisa Persch. Ihre letzte Rose überreichte sie dem Personal-Trainer Patrick Cuninka, mit dem sie mehrere Monate lang liiert war.

Vierte Staffel

Die vierte Staffel wurde vom 14. Juni bis 26. Juli 2017 ausgestrahlt. Jessica Paszka suchte ihren Mr. Right im spanischen Marbella. Sie überreichte ihre letzte Rose dem Musiker David Friedrich, mit dem sie bis September 2017 liiert war.

Fünfte Staffel

Die fünfte Staffel wird am 18. Juli 2018 ausgestrahlt. Die Bachelorette dieser Staffel, Nadine Klein, ist keine Unbekannte. Sie nahm bereits an „Der Bachelor“ teil und versuchte dort, das Herz von Daniel Völz zu erobern. Allerdings schied sie nach der fünften Runde aus und musste nach Hause gehen. Die Studentin der Medien- und Kulturwissenschaften hatte bisher kein großes Glück in der Liebe.