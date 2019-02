Melissa McCarthy: Figur-Hammer! Sie hat 34 Kilo abgenommen

Reddit this

Als pummelige Powerfrau eroberte die Herzen der - und -Zuschauer im Sturm. Doch von ihrer rundlichen Figur ist nicht mehr viel übrig.

So verlor Melissa McCarthy 34 Kilo

Beim Oscar-Lunch am Montag zeigte sie sich so schmal wie noch nie zuvor. Auf den letzten Aufnahmen vor rund einem Monat wirkte sie deutlich rundlicher. Insgesamt 34 Kilo soll Melissa in letzter Zeit verloren haben. Wie sie das geschafft hat? Angeblich mit der ketogenen Diät. Dabei wird fast komplett auf Kohlenhydrate verzichtet. Stattdessen kommen Fisch, Fleisch, Eier und Gemüse auf den Teller.

Melissa McCarthy wird immer schlanker

Bereits vor drei Jahren hatte Melissa ordentlich abgespeckt. 22 Kilo verlor sie damals. "Ich habe aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Ich denke, es geht darum, sich locker zu machen und nicht so nervös und starr zu sein, bizarrerweise hat das funktioniert", verriet sie damals dem amerikanischen Portal "Life & Style". Lässt sich nur hoffen, dass es die 48-Jährige mit dem Abnehm-Wahn nicht übertreibt...