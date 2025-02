Melody Haase: Zahlreiche OPs! So anders sah die Reality-Queen früher aus

2014 wagte Melody mit gerade einmal 20 Jahren den großen Schritt auf die DSDS-Bühne. Zwar konnte sie Dieter Bohlen und Co. beeindrucken, doch der Sieg blieb aus – Platz elf war Endstation. Statt als Sängerin durchzustarten, fand sie ihren Platz in der Reality-Welt. Formate wie "Adam sucht Eva – Promis im Paradies", "Ex on the Beach" und "Forsthaus Rampensau" machten sie einem breiten Publikum bekannt. Und jetzt geht es weiter: Bei "Promis unter Palmen" will sie erneut für Gesprächsstoff sorgen.