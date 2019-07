"Men in Black"-Star Rip Torn ist tot!

Große Trauer um einen großartigen Schauspieler! Rip Torn ist am Dienstagabend im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Lakeville (Connecticut) gestorben. Seine Familie war in seinen letzten Stunden an seiner Seite. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Rip hinterlässt sechs Kinder und seine Ehefrau Amy Wright.

So erfolgreich war Rip Torn

Rip stand Jahrzehnte vor der Kamera. Den meisten Zuschauern ist er sicherlich durch seine Rolle als "Agent Z" in "Men in Black" bekannt. Im Laufe seiner Karriere sammelte der -Star zahlreiche Auszeichnungen. Für sein Engagement in "Cross Creek" wurde er 1983 sogar für einen Oscar nominiert. Unvergessen auch seine Rolle in die "Larry Sanders Show" für die es sechs Emmy-Nominierungen gab.

Filmlegende Artur Brauner ist tot!

"Men in Black"-Kollege meldete sich bereits zu Wort. Er verabschiedet sich auf seinem -Account mit den Worten: "R.I.P. Rip" - und postete dazu ein gemeinsames Bild.