Menderes Bagci: "DSDS"-Klatsche! Jetzt teilt er richtig aus

Menderes ist enttäuscht

"Ich war extrem verwundert, welche Kandidaten weiterkamen und den Recallzettel erhielten. Es schien mir so, dass die inflationär von der Jury ausgegeben worden sind. Besonders gute, talentierte Sänger kamen hauptsächlich nicht weiter", feuert Menderes weiter. Er selbst habe sich in all den Jahren immer weiter gesanglich steigern müssen, um weiterzukommen.

"Ich erkannte DSDS überhaupt nicht mehr wieder. Die eigentliche Mission dieses Formats, gute Gesangstalente zu finden, scheint nicht mehr im Vordergrund zu stehen. Sänger und Sängerinnen mit guter Stimme wurden meiner Meinung nach sehr schnell aussortiert und waren somit in der Minderheit, was ich wirklich sehr schade finde", so der gebürtige Rheinländer. "Ich frage mich, ob Dieter Bohlen diese Staffel möglicherweise nicht mehr ernst genommen hat. Vielleicht hat er es schon gewusst, dass er mit DSDS aufhört, anders kann ich mir seine Kandidatenauswahl teilweise nicht erklären."

Trotz seiner Kritik hofft Menderes darauf, von RTL zu den Liveshows eingeladen zu werden. Und auch ein Wiedersehen mit dem Pop-Titan liegt ihm am Herzen! "Aber ich denke, er wird sicher gerne mit 67 Jahren auch etwas anderes machen als DSDS oder das Supertalent. Vielleicht laufen wir uns wieder in einer anderen Sendung über dem Weg", gesteht er hoffnungsvoll.

Im Video seht ihr alle "DSDS"-Zweitplatzierten auf einen Blick: