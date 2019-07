Menowin Fröhlich: Ex-Freundin Sabrina legt Liebes-Beichte ab

Sie waren ein Herz und eine Seele. Für Sabrina flüchtete Menowin sogar vor dem Knast und brannte mit ihr durch. Doch die einst so innige Liebe der beiden zerbrach. Dabei hoffte sie so sehr, dass er zu ihr zurückkehren würde...

Die Liebesgeschichte von und seiner Ex-Freundin Sabrina bewegte ganz Deutschland. Als er 2005 das erste Mal bei „Deutschland sucht den Superstar“ mitmachte, sah sie ihn im Fernsehen und verknallte sich direkt in ihn. „Über einen gemeinsamen Bekannten ließ sie mir ihre Telefonnummer zukommen. Einen Tag vor meiner Gerichtsverhandlung rief ich sie spontan an. Ich versprach ihr, mich mit ihr zu treffen, wenn man mich freisprechen würde“, erzählte er damals im Gespräch mit BILD. Doch Menowin landete im Knast und zwischen den beiden entwickelte sich eine enge Brieffreundschaft. Als Sabrina ihn dann im besuchte, funkte es. „Wir saßen uns im Besucherraum gegenüber und verliebten uns sofort“, so Menowin.

Menowin Fröhlich: Verlobte erlitt Totgeburt

Menowin Fröhlich: Ex-Freundin Sabrina brannte mit ihm durch

Was dann folgte, war eine Flucht wie im Krimi. Bei einem Freigang fasste Menowin den Entschluss, zusammen mit Sabrina Hertzschuch abzuhauen. „Wir gingen spazieren, aßen an der Pommes-Bude, quatschten stundenlang. Es war so schön, dass ich zu ihr sagte: ,Ich will bei dir bleiben, lass uns zusammen nach Berlin abhauen.‘ Ich wollte auf keinen Fall in den Knast zurück.“ Die beiden flüchteten noch am gleichen Abend nach Berlin, mieteten sich eine Ferienwohnung und hatten Sex. Mittlerweile haben sie drei gemeinsame Kinder. Doch ihre Liebe zerbrach.

Sabrina kämpfte um Menowin

Menowin wurde irgendwann klar, dass er sich nicht für immer verstecken kann. Er stellte sich der Polizei und saß seine restliche Strafe im Gefängnis ab. Seine Liebe zu Sabrina erlosch. Dabei hoffte sie lange, dass er irgendwann zu ihr und den Kindern zurückkehren würde. „Ich liebe Menowin über alles“, gestand sie damals. „Es wäre für unsere Familie das Beste, wenn wir wieder zusammenkämen. Menowin ist ein toller Vater und immer für seine Kinder da!" Doch an einer zweiten Chance hatte er einfach kein Interesse. Kurz darauf lernte der einstige Schützling von auch schon seine heutige Freundin Senay Ak kennen. Die beiden führen seit vielen Jahren eine turbulente On-Off-Beziehung und haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder.