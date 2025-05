Menowin Fröhlich: Heftige Untreue-Vorwürfe! Abrechnung mit Ex-Frau Senay

In seiner Instagram-Story postet Menowin am Mittwoch zunächst einen kurzen Videoclip, in dem zu sehen ist, wie er die Hand einer Frau hält und streichelt. Dazu schreibt er: "Danke, Jesus, dass du Dämonen aus meinem [Leben] genommen hast und mir einen Engel gabst." Um Senays Hand wird es sich dabei wohl nicht handeln, denn schon kurze Zeit später lässt der Ex-"DSDS-"Star seiner Wut freien Lauf. "Lange genug hast du mich behandelt, wie deinen kleinen Schoßhund. Hast mir Dinge erzählt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Hast mich in dem Glauben gelassen, dass du eine treue Ehefrau bist. Hast mir meine Intensität genommen", klagt Menowin. "Aber eines habe ich ja immer gesagt: Gott sieht alles und hört alles, was ich nicht sehe und höre." Weitere Details verrät er bisher nicht.