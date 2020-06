Menowin Fröhlich: Rührende Beichte! Damit hat keiner gerechnet

Menowin spendet den Erlös

Bei seinem neuen Song geht es dem Sänger nicht darum, sich eine goldene Nase zu verdienen. Stattdessen möchte er das Geld spenden, das er durch den Verkauf einnimmt. „Ich habe mich dazu entschieden, den Erlös dieser ganzen Geschichte einem Verein zu spenden, der Jugendliche Suchtkranke betreut, weil ich einfach schon immer gerne mit Jugendlichen arbeiten wollte, die Probleme mit der Justiz oder Drogen haben“, verrät er.

Menowin hat in diesem Bereich seine ganz eigenen Erfahrungen gesammelt. Deshalb weiß er auch: „Egal, wie ihr euch fühlt, in welcher Sucht oder Beziehung ihr euch gefangen fühlt, in welchem Körper oder im Gefängnis, ihr seid nicht eingesperrt und auch nicht in Ketten gelegt. Sondern ihr seid frei.“

