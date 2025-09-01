Menowin Fröhlich: Überraschendes Liebes-Comeback mit seiner Ex!
DSDS-Star Menowin Fröhlich überrascht seine Fans: Nach der Trennung und öffentlichem Drama zeigt er sich wieder mit seiner Ex und wirkt glücklicher denn je.
Menowin Fröhlich ist wieder in festen Händen.
© Joyn/Tan Nian Xing
Menowin Fröhlich (37) lässt die Gerüchteküche brodeln! Erst verkündete der Sänger die Trennung von Ehefrau Senay Ak, dann folgte eine kurze neue Liebe und jetzt das große Comeback: Auf Instagram präsentiert sich der ehemalige DSDS-Finalist wieder mit seiner Ex-Freundin.
Offizielles Liebes-Comeback auf Instagram
Auf seinem Account postete Menowin ein Selfie mit seiner "neuen" Liebe und schrieb dazu: "Du machst meine Welt perfekt. Gott hat dich benutzt, um mich wieder zu ihm zu führen." Auch sein Profilbild änderte er direkt in ein gemeinsames Foto – für viele Fans das eindeutige Zeichen: Die beiden sind wieder zusammen.
Schon vor einigen Monaten hatte sich Menowin nach der Trennung von Ehefrau Senay mit genau dieser Frau gezeigt. Wenig später erklärte er jedoch plötzlich das Aus. Nun scheint die Liebe zurück zu sein.
Es hagelt Kritik am schnellen Liebesglück
So schön das Comeback für Menowin ist – nicht alle Fans reagieren positiv. Viele werfen ihm vor, zu schnell nach dem Ehe-Aus wieder eine Frau an seiner Seite zu präsentieren. Schon ein früheres Bett-Selfie hatte für Aufregung gesorgt. Um sich vor weiteren negativen Kommentaren zu schützen, deaktivierte Menowin kurzerhand die Kommentarfunktion unter einigen seiner Posts.
Menowin war 14 Jahre mit Senay Ak zusammen
Dass Menowin privat lange nicht zur Ruhe kam, lag auch an seiner langen Ehe mit Senay Ak. Ganze 14 Jahre waren die beiden ein Paar, fast sechs davon verheiratet. Gemeinsam haben sie fünf Kinder – darunter Zwillinge, die erst im März 2024 geboren wurden. Die Trennung im Frühjahr war geprägt von Anschuldigungen und öffentlichen Vorwürfen.
Nun scheint Menowin nach dem turbulenten Ehe-Aus doch wieder sein Liebesglück gefunden zu haben. Ob das Paar diesmal dauerhaft zueinanderfindet, bleibt abzuwarten.