Menowin Fröhlich: Überraschendes Liebes-Comeback mit seiner Ex!

Dass Menowin privat lange nicht zur Ruhe kam, lag auch an seiner langen Ehe mit Senay Ak. Ganze 14 Jahre waren die beiden ein Paar, fast sechs davon verheiratet. Gemeinsam haben sie fünf Kinder – darunter Zwillinge, die erst im März 2024 geboren wurden. Die Trennung im Frühjahr war geprägt von Anschuldigungen und öffentlichen Vorwürfen.