Mercedes Müller: Die zwei Gesichter des Stars
Mercedes Müller startet als Schauspielerin so richtig durch. Doch die schöne Aktrice hat zwei Gesichter. Denn sobald die Klappe fällt, steigt sie in den Ring…
Mercedes Müller ist mehr als nur eine fantastische Schauspielerin …
Mal schlüpft sie in Reifrock und Korsett, mal schnürt sie die Boxhandschuhe: Mercedes Müller (28) vereint Gegensätze mit verblüffender Leichtigkeit. In der historischen ARD-Serie „Oktoberfest 1905“ glänzt sie in prachtvollen Kostümen – abseits der Kamera zeigt sie hingegen ihre sportliche Seite.
Mercedes ist mehrfache Kickboxmeisterin
„Man darf quasi eine kleine Zeitreise machen“, erzählt sie im Gespräch mit „Das neue Blatt” über ihre Serienrolle. Gleichzeitig verrät sie: Mercedes ist mehrfache Kickboxmeisterin, gewohnt auszuteilen und einzustecken. „Beim Kickboxen – besonders im Kampf – gibt es diesen Moment, in dem man völlig präsent sein muss. Genau das ist auch beim Spielen wichtig: aufmerksam bleiben, reagieren, im Moment sein.“ So beweist die 28-Jährige eindrucksvoll: Zwischen Leinwand und Boxring liegen Welten – und doch passt beides perfekt zusammen.
