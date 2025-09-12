Mercedes Müller: Die zwei Gesichter des Stars

„Man darf quasi eine kleine Zeitreise machen“, erzählt sie im Gespräch mit „Das neue Blatt” über ihre Serienrolle. Gleichzeitig verrät sie: Mercedes ist mehrfache Kickboxmeisterin, gewohnt auszuteilen und einzustecken. „Beim Kickboxen – besonders im Kampf – gibt es diesen Moment, in dem man völlig präsent sein muss. Genau das ist auch beim Spielen wichtig: aufmerksam bleiben, reagieren, im Moment sein.“ So beweist die 28-Jährige eindrucksvoll: Zwischen Leinwand und Boxring liegen Welten – und doch passt beides perfekt zusammen.