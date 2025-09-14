Meryl Streep & Anne Hathaway: Mega-Zoff am Set

Zum Vergleich: Beim ersten Film erhielt Anne nur eine Million, Meryl hingegen fünf – schließlich war sie der Star, und ist es auch jetzt noch. Doch offenbar sieht Anne das inzwischen anders. „Sie hatte seit dem ersten Teil einen kleinen Höhenflug und stellt seit dem sehr hohe Ansprüche“, heißt es aus Insiderkreisen. Dazu kommen angebliche Diva-Allüren: „Sie hat ständig Extrawünsche, was Catering oder Make-up angeht“, berichtet ein Crew-Mitglied.