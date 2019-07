Mesut Özil: Bewaffneter Raubüberfall auf den Sportler!

Am Donnerstag gegen 17 Uhr fürchtete um sein Leben, berichtet "Daily Mail". Zum Glück ist ihm aber nichts passiert...

Mesut Özil: Überraschende Liebeserklärung

Mesut Özil wurde überfallen

Mitten auf der Straße in London wurden Mesut Özil und sein Teamkollege Sead Kolasinac von einer Motorrad-Gang angegriffen. Die Männer waren mit Messern bewaffnet!

Die beiden Sportler wurden durch eine Straße in London gejagt, konnten aber zum Glück in ein Restaurant flüchten. "Es sah so aus, als würde Özil um sein Leben rennen", berichtet ein Augenzeuge. Was genau die Täter wollten, ist bisher nicht klar. Die Männer sind allesamt auf der Flucht.

Video des Überfalls aufgetaucht

Von dem Überfall gibt es sogar ein Video, das im Internet kursiert. Darin sieht man, wie Sead die Männer angreift. Später steigt er wieder in den Wagen und flüchtet mit Mesut Özil - die bedien schafften es bis zu einem türkischen Restaurant, in dem sie Schutz fanden. "Es war total verrückt und seltsam. Sein Auto stand leer mitten auf der Straße und die Türen standen offen. Özil sah sehr verängstigt aus", so der Augenzeuge weiter.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw — James (@smhjaames) July 25, 2019

Ex-Freundin blamiert sich mit diesem Bild: