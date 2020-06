Mesut Özil: Seine Schwester reicht Vaterschaftsklage ein

Seit dem Liebes-Comeback mit Mandy Capristo läuft in Mesut Özils (27) Liebesleben zwar wieder alles rund - aber dafür bahnt sich in seiner Familie die nächste Krise an.

Seine Halbschwester Denise (25) verklagt jetzt seinen Vater Mustafa auf Anerkennung der Vaterschaft und Unterhaltszahlung.