"Miami Vice"-Star Mario Ernesto Sanchez ist tot: Das ist über die Todesursache bekannt

Doch auch Hollywood wurde auf den Kubaner aufmerksam. So spielte er in Filmen wie "Invasion USA" (1985) und "The Specialist" (1994) mit. Seinen wohl größten Erfolg hatte er aber als Darsteller in der Serie "Miami Vice", in der er in mehreren Episoden verschiedene Rollen spielte. Auch beim Film-Remake 2006 war er Teil des Casts.

Außerdem spielte er in der britischen Sitcom "Only Fools and Horses" einen Drogenbaron. Zuletzt war er 2022 in der TV-Serie "Jammerz" zu sehen. Danach zog sich Mario Ernesto Sanchez aus der Öffentlichkeit zurück. Zu Lebzeiten hatte er sich dem Latino-Theater in Florida verschrieben - und wurde dafür sogar geehrt. Im Jahr 2014 wurde Sánchez in Los Angeles mit dem "Legacy Award" für "herausragende Persönlichkeiten, deren lebenslanges Engagement für das Latino-Theater in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika einen nachhaltigen Einfluss auf die Branche haben wird" ausgezeichnet.