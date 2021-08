Michael Ballack: Die Beileidsbekundungen häufen sich

Wie mehrere portugiesische Medien berichten, soll sich der furchtbare Unfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2.10 Uhr in Troia, südlich von Lissabon ereignet haben. Emilio Ballack, der 18-jährige Sohn von Michael, soll mit einem Quad tödlich verunglückt sein. In der Nähe des Unglücksortes besitzt die Familie ein Feriendomizil. Doch obwohl sich Familie Ballack zu den schrecklichen Meldungen noch in Schweigen hüllt, lassen sich schon jetzt eine Reihe von Beileidsbekundungen finden.