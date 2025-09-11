Michael „Bully” Herbig: Seine traurige Vergangenheit

Auch in der Schule fühlte er sich verloren. „Mein Problem war, dass ich mich in der Schule schon sehr schlecht konzentrieren konnte“, gibt er zu. Nach der Mittleren Reife brach er schließlich auf zu neuen Ufern: Schon damals träumte Michael davon, Filme zu machen – und folgte mutig seinem eigenen Weg. Doch dieser verlief steinig: Jobs blieben aus, die Filmhochschule München wies ihn ab. „Es war enttäuschend“, so Michael. Doch aufgeben? Keineswegs!