Michael Hansen: Der Schlagerstar ist tot

Michael Hansen starb bereits am Samstag nach wochenlanger Krankheit. Die traurige Nachricht bestätigte seine Frau Petra Kurucz-Schibilsky der Deutschen Presse-Agentur.

Der Sänger war zuletzt in einer Reha-Klinik in Wandlitz. Nach Ostern erkrankte er an Corona und musste mehrfach ins Krankenhaus. "Ich habe meinen Mann zuhause teilweise pflegen müssen", erklärt seine Frau. Nun muss sie Abschied von ihrem Liebsten nehmen.