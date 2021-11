Michael Michalsky: Harter Abschied! Er musste fliehen

Wow, da muss der Hass wohl echt tief sitzen, wenn selbst die eigene Beerdigung nicht in der Heimatstadt stattfinden darf. Aber klar, der Mode-Designer ist nun in komplett anderen Kreisen unterwegs, hat eine weltbekannt Marke aufgebaut und fühlt sich wahrscheinlich eher in Fashion-Hochburgen wie New York oder Mailand zu Hause. Bad Oldesloe kann da einfach nicht mithalten und das ist auch völlig in Ordnung, denn nicht für jeden ist das Kleinstadtleben Erfüllung genug. Vor allem nicht, wenn man schon als Teenager solch große Pläne hatte wie Michael Michalsky. Es erfordert Mut seine Heimat und Rituale hinter sich zu lasse, besonders wenn man so an Alltagsritualen festhält wie Michael, deswegen ist der Modeschöpfer bestimmt stolz und glücklich damals diesen Schritt gewagt zu haben.

