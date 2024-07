Michael Schanze: Große Trauer um seine Freundin! Sie lag tot im Wintergarten

"Der Arzt meinte, Uschi hatte trotzdem keine Chance. Bei der Obduktion seien massive Gehirnblutungen festgestellt worden", erzählt er gegenüber "Bild". Ein schwerer Schlag!

Der 77-Jährige und die Kostümbildnerin kannten sich schon rund 40 Jahre, doch erst vor zehn Jahren hat es dann richtig gefunkt. Mit Uschi verliert der TV-Star auch seine größte Stütze im Leben ...

Nun kümmert er sich mit der Hilfe seiner Söhne um die Trauerfeier und die Beerdigung. "Ich kämpfe gerade in sehr schwerer See", klagt er. Man kann ihm in dieser schwierigen Zeit nur viel Kraft wünschen ...