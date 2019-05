Michael Schumacher: Neuanfang! Es geht endlich wieder bergauf

Alltag, das bedeutete für Corinna Schumacher eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung für ihren geliebten Ehemann. Seit seinem unheilvollen Skiunfall vor fünf Jahren ist auf ständige Hilfe angewiesen. Jeder, der in seiner Familie einen Angehörigen pflegt, weiß, dass eine solch aufopferungsvolle Aufgabe sehr viel Kraft kostet. Oft bis zur Erschöpfung.

Die 50-Jährige muss sich dessen bewusst sein, denn sie hat jetzt offensichtlich die Reißleine gezogen. Eine Luftveränderung im wahrsten Sinne des Wortes soll Abhilfe schaffen. Von dem milden Mittelmeerklima, das auf der Sonneninsel Mallorca herrscht, scheint sich Corinna Schumacher Heilung zu erhoffen. Quasi für Leib und Seele. Auf dem neu erworbenen Familien-Anwesen in Port d’Andratx, so heißt es aus vertrauten Kreisen, plane Corinna mit ihrem Michael einen Neuanfang.

Michael Schumacher: Hiobsbotschaft für Corinna! Nicht noch ein Verlust!

Eine wohlverdiente Auszeit für Corinna Schumacher

Es ist ein mutiger Schritt, alles Vertraute hinter sich zu lassen. Das Zuhause im schweizerischen Gland, einst Rückzugsort vom Rennzirkus, wurde immer mehr zur Festung. Dort hat sich das Paar regelrecht abgeschottet. Corinna ist dieser Schritt sicher nicht leichtgefallen, denn Schumi wollte immer auf seinem Anwesen mit Blick auf den Genfer See bleiben.

„Hier ist es so schön, da brauche ich nicht in den Urlaub zu fahren“, sagte er einst. Das war, als die beiden Kinder noch zu Hause wohnten. Doch Gina und Mick sind längst flügge geworden. Und Corinna begleitet ihre beiden Sprösslinge oft zu Wettbewerben. Sie ist sogar in den Formel-1-Rennzirkus zurückgekehrt. Zwar erstmals nur, als ihr Sohn bei einer Testfahrt in der Königsklasse in Bahrain sein Debüt auf einem Ferrari hatte – doch ihre Anwesenheit in den Fahrer-Boxen bleibt keine Zukunftsmusik. Schumi-Junior steht eine glänzende Karriere bevor. Und selbstverständlich wird Mama Corinna ihn, wie einst ihren Mann Michael, den Rücken stärken.

Vorausgesetzt, sie bleibt gesund. Auf Mallorca kann sie Kraft tanken, sich mal eine Auszeit nehmen und Freunde, die auf der Insel leben, besuchen. Die Wege sind nicht weit. Der Neuanfang auf der Sonneninsel: für das Traumpaar sicherlich ein Abenteuer.