Michael Schumacher: Sein größter Traum wird endlich wahr

Seit seinem Ski-Unfall 2013 hat man "Schumi" nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Aber der ehemalige Ferrari-Teamchef Jean Todt (74) versicherte im November 2020 gegenüber RTL France: Michael Schumacher kriege den Weg seines Sohnes Mick in die Formel 1 ganz sicher mit. "Natürlich verfolgt er das." Todt gilt als enger Vertrauter Schumis und darf ihn regelmäßig in seinem Haus am Genfer See besuchen.