Michael Schumacher: So geht es ihm wirklich! Alle Fakten!

Wie steht es wirklich um Michael Schumacher nach seinem verheerenden Skiunfall ? Befindet er sich wirklich auf dem Weg der Besserung? Eine Chronologie der Ereignisse findet ihr in der Bildergalerie.

Michael Schumacher zog sich schwere Kopfverletzungen zu

Der Formel-1-Star stürzte auf einer Skipiste in Meribel in den französischen Alpen schwer, prallte dabei mit dem Kopf auf einen Fels und zog sich trotz Helm schwere Kopfverletzungen zu. Später wurde rekonstruiert, dass ca. 20 Meter abseits der Piste fuhr. Per Hubschrauber wurde Michael Schumacher ins Krankenhaus nach Moutiers geflogen, kurz darauf jedoch ins Universitätsklinik Grenoble verlegt.