Michael Wendler: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Wie Michael nun verrät, will er am Dienstag, 17.11. um 20 Uhr live gehen, um sich bei seinen Anhängern zu Wort zu melden. Angeteasert wird die Nachricht von Michael unter dem Betreff "Breaking News". Was Michael seiner Community wohl zu berichten hat? Wir können definitiv gespannt sein! Zuletzt machte vor allem der Vater von Michael, Manfred, mit allerhand Schock-Enthüllungen über seinen berühmten Sohn von sich reden! Ob sich Michael wohl dazu äußern wird? Wir können gespannt sein...