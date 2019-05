Michael Wendler & Laura: Baby-News! Es soll ein Junge werden

Reddit this

und seine 18-jährige Freundin Laura schweben auf Wolke Sieben! Derzeit verbringen die beiden ein paar romantische Tage auf Mallorca - und schmieden bereits Zukunftspläne.

Laura will Influencerin werden

Derzeit muss Laura noch in Deutschland die Schulbank drücken. Michael wohnt in Florida. Doch das soll sich bald ändern. Die beiden Turteltauben wollen zusammenziehen. "Möchtest du die Hausfrau sein? Die Frau meiner Kinder?", fragt er im Gespräch mit . "Ja, 50 Prozent. Aber nur zu Hause sitzen ist auch langweilig", findet sie. Die Schülerin hat nämlich noch einen anderen Plan. "Dieses Influencer-Ding, das ist was, das kann ich mir sehr gut vorstellen."

Michael Wendler & Laura: Trennungs-Drama am Flughafen

Michael Wendler: "Ich hätte gerne noch nen Jungen"

Lauras und Michaels Beziehung nimmt langsam Fahrt auf. Sogar Hochzeit und Kinder sind schon Thema. Laura trägt bereits einen verdächtigen Ring am Finger. "Nein, das ist ein Liebesring", stellt sie jedoch klar. Doch dann lässt Michael die Baby-Bombe platzen: "Ich hätte gerne noch nen Jungen. Also einen kleinen Wendler. Mega!" Mal sehen, wann es soweit ist...