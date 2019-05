Michael Wendler & Laura: Sex-Skandal! Geht dieses Video zu weit?

Was hat sich Michael Wendler nur dabei gedacht? In seinem neuen Musikvideo taucht seine 18-jährige Freundin Laura im ziemlich knappen Outfit auf...

In knappen Hot Pants und mit Mega-Ausschnitt rekelt sich Michael Wendlers Freundin Laura lasziv auf einem Motorrad, schrubbt ein Auto. Nein, das sind keine Privataufnahmen von Michael Wendlers Handy, sondern sein neues Musikvideo!

Fan: "Porno-Dreh à la Wendler!"

Von seinen Fans hagelt es für die heißen Aufnahmen reichlich Kritik. "Pornodreh à la Wendler!", ätzte ein -User. Ein anderer beschwerte sich: "Tobt die Midlife-und-Narzissmus-Krise echt so heftig, dass permanent die Brüste des Lolita-Häschens in die Kamera gehalten werden müssen?“

Michael Wendler und Laura: Bittere Wahrheit über ihre Beziehung

So rechtfertigt sich Michael Wendler

Michael kann den Aufschrei nicht nachvollziehen. "Ich glaube, da gibt es ganz andere Videoclips, die viel sexistischer sind. Die viel mehr Haut zeigen. Wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist da gar nicht so viel Drama dran", rechtfertigte er sich im Interview mit . "Es geht darum, dass Laura eine Automechanikerin spielt, die einen Kunden bekommt, nämlich mich, der ein Problem mit seinem Auto hat. Also gar nicht so Klischee. Denn wenn man nach Klischee geht, sind Frauen ja eher am Herd und nicht in der Werkstatt." Michael sei stolz auf seine Freundin und das Ergebnis. "Alles andere ist mir egal."