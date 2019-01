Michael Wendler: Seine Freundin Laura packt aus!

Reddit this

Zwischen und der Schülerin liegt ein Altersunterschied von 28 Jahren. Zuletzt wurde das Paar immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit gesehen.

Kürzlich hatte das Paar einen Liebes-Urlaub in Florida verbracht. Mittlerweile ist die 18-Jährige wieder zurück in Deutschland, denn sie muss die Schulbank drücken. "Es ist alles ganz interessant mitzuerleben“, sagt Laura über die Beziehung zu dem Schlagersänger in einem Interview mit .

Erstes Statement von Laura

Für Wendlers Noch-Ehefrau Claudia nimmt die Beziehung gelassen. "Dass die neue Frau an der Seite meines Mannes erst 18 Jahre alt ist, habe ich auch erst vor Kurzem erfahren. Liebe ist keine Frage des Alters, sondern ob man sich körperlich zueinander hingezogen fühlt, charakterlich zusammen passt und einen Seelenverwandten in dem anderen gefunden hat", sagt sie bei RTL.

Michael Wendler kann das alles nicht nachvollziehen. Er hofft, dass das startet, damit nicht mehr über ihn so viel geredet wird.