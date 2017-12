Michaela May: Familien-Drama!

Wahrsagerinnen sind in der Gesellschaft sehr umstritten. Manche halten ihre Prophezeiungen für kompletten Unfug, andere legen viel Wert auf deren Meinung. Wie Michaela May (65) jetzt verrät, gehörte ihre Tochter (35) eine Weile lang zu letzterer Sorte. Sie wollte sich während einer Thailand-Reise unbedingt die Zukunft vorhersagen lassen – und erlebte eine böse Überraschung!

Denn als ihr aus der Hand gelesen wurde, sagte man Alexandra Schiffer, dass sie niemals Kinder bekommen werde. Eine echte Schock-Nachricht für sie! Schließlich hatte sie damals schon einen großen Kinderwunsch. Doch die Wahrsagerin sollte Unrecht behalten. Heute ist Michaelas älteste Tochter nämlich Mutter eines 2-jährigen Mädchens.

„Es ist wirklich ein Wunder, ein so kleines Wesen in den Armen zu halten“, freut sich Michaela May über ihre niedliche Enkeltochter Cecilia. Den Glauben an Wahrsager haben sie und ihre Familie jetzt wohl endgültig verloren.