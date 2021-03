Michelle: Große Sorge um ihre Gesundheit

Wie Michelle berichtet, ist für sie ein ausgewogener Lebensstil mittlerweile das A und O. So ergänzt sie: "Ich glaube, dass Ernährung wirklich viel ausmacht, dass glücklich sein ganz, ganz, ganz viel ausmacht. Und ja, wenn es halt geht, Rauchen und Alkohol so gut wie möglich vermeiden." Ob Michelle uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr intimen Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...