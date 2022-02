Michelle: Große Sorge um ihre Gesundheit! Sie mutet sich zu viel zu

Mutet Michelle sich zu viel zu?

Seit ihrem Schlaganfall 2008 leidet Michelle unter einer geschwächten linken Körperhälfte. Sie weiß, dass sie damals noch Glück im Unglück hatte: "Wenn ich jetzt mit 50 einen Schlaganfall habe, steckt das der Körper vielleicht nicht mehr so gut weg", sorgte sie sich kürzlich in einem Interview. Um sich zu schützen, achtet sie mittlerweile verstärkt auf ihre Gesundheit – raucht nicht mehr, lebt vegan, ließ sich die Brustimplantate entfernen. Menschen in ihrer Situation sollen außerdem jede Form von exzessivem Sport meiden – doch nichts anderes dürfte ihr in den nächsten Wochen bevorstehen. Es ist längst kein Geheimnis, wie sehr das tägliche Tanztraining für "Let’s Dance" selbst Sportler an ihre körperlichen Grenzen bringt.

"Man kann alles schaffen", winkt Michelle ab. "Ich will über meine eigenen Grenzen gehen." Ob das die richtige Einstellung ist? Fraglich. Fakt ist, dass in Deutschland jeder fünfte Schlaganfall-Patient später einen weiteren Schlaganfall erleidet. Immerhin: Ein bisschen Training hatte Michelle ja bereits. 2020 engagierte sie Profi-Tänzer Christian Polanc für ein Musikvideo – und dürfte dabei schon mal eine ungefähre Ahnung bekommen haben, was da jetzt auf sie zukommen wird …

