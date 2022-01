Let's Dance: Die letzten Kandidaten stehen fest!

Glamour wird sicherlich Marie Luise Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg in die Show bringen. Die Prinzessin arbeitet nicht nur als Model und Unternehmerin, sondern engagiert sich u.a. für die Kinderhilfsorganisation "Save the Children". Die 49-Jährige kann es gar nicht erwarten, das Tanzbein zu schwingen. "Ich freue mich wahnsinnig dabei zu sein. Damit geht ein echter Kindheitstraum für mich in Erfüllung."

Paar-Outing bei Valentina Pahde und Rúrik Gíslason! Endlich zeigen sich die "Let's Dance"-Stars öffentlich. Die Bilder seht ihr im Video: