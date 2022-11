Michelle Hunziker: Bitter benutzt! Er hat nur mit ihren Gefühlen gespielt

Es war das Flirt-Thema des Sommers, beflügelt von vielen sexy Fotos, die dokumentierten, wie Michelle sich nach der traurigen Trennung von Ehemann Tomaso Trussardi mit Italiens schönstem Arzt an den schönsten Stränden des Mittelmeers vergnügte. Seither erfreut sich der bis dato in Deutschland völlig unbekannte Italo-Promi größter Aufmerksamkeit auch über die Grenzen seiner Heimat hinaus.

Kein Wunder, dass böse Zungen bereits zu Beginn der Affäre behaupteten, dass Giovanni Michelle nur für seine Zwecke benutze. Prompt packten auch ein paar Ex-Freundinnen aus und versicherten: Dottore Amore würde alles tun, um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern. Inzwischen sieht es ganz danach aus, als sollten sie Recht behalten. Denn nur wenige Wochen, nachdem die heiße Sommerliebe endgültig auf Eis gelegt wurde, turtelt Giovanni schon öffentlichkeitswirksam mit der Nächsten – und schaffte es an der Seite von Influencerin Hanna Weig, die sich praktischerweise gerade von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt getrennt hat, erneut in die Gazetten.

Die Damen-Wahl dürfte kaum Zufall sein, denn ganz ehrlich: Wer hätte sich nach dem Liebes-Aus mit Michelle hierzulande noch großartig für den Italo-Lover interessiert? Mit der neuen deutschen Freundin sieht das Ganze schon wieder anders aus. Und auch für Hanna, die anders als Michelle kein Superstar ist, ist die mutmaßliche Affäre ein Hauptgewinn. Pikant: Die ersten gemeinsamen Fotos mit dem Dottore tauchten wenige Tage vor der Eröffnung ihres Shops für eigens designte Sextoys auf – und heizten das Medien-Interesse an dem Event gewaltig an, schließlich waren alle gespannt, ob Michelles Ex auftauchen würde. Darauf angesprochen, gibt sich Hanna schüchtern, aber verschwörerisch: "Über Giovanni und mich möchte ich noch nicht sprechen." Aha. Auch Jörn bleibt verdächtig versöhnlich, angeblich freut er sich sogar für seine Ex und Giovanni. Ob es nun tatsächlich Liebe ist oder doch eher ein perfekt geplanter PR-Gag, wissen vorerst nur die beiden. Ihr Plan ging jedenfalls auf. Sehr zum Leidwesen von Michelle, deren Name in dem Kontext zwingend auftaucht und von deren Ruhm nun zwei Leute profitieren. Und das, obwohl sie mit dem Kapitel Giovanni einfach nur noch abschließen will…

