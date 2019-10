Michelle Hunziker: Bitteres Ehe-Drama wegen einem anderen Mann!

Oh je! Was ist nur bei Michelle Hunziker los? Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass es im gemeinsamen Liebes-Urlaub mit Tomaso Trussardi zu einem erbitterten Ehe-Zoff kam. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Seit fünf Jahren ist Hunziker mit Tomaso Trussardi verheiratet - aber ist sie auch glücklich? Immer wieder wird gemunkelt, dass es nicht zum Besten um die Beziehung der beiden steht. Dazu passt, dass die Moderatorin gerade auch noch mit einem anderen Mann zu turteln schien…

Michelle Hunziker: Neue Frisur! Sie überrascht mit Pony

Michelle Hunziker fühlt sich in seiner Gegenwart wohl!

Begeistert lauscht sie seinen Worten, himmelt ihn regelrecht an, lacht laut über seine Witze. Die beiden wirken sehr vertraut, und tatsächlich kennt Michelle den gut aussehenden, tätowierten Typ an ihrer Seite näher: Lucas Oldani arbeitet als Manager für digitales Marketing, kommt daher auch beruflich immer wieder mit ihr in Kontakt - so wie neulich, als er in Mailand Fotos von Michelle schoss. Die fühlte sich in seiner Gegenwart offensichtlich extrem wohl, blühte vor seiner Kameralinse richtig auf.

Sie kennen sich bereits ein Jahr

Kennengelernt haben sie und Lucas sich vor einem Jahr auf dem Sanremo-Festival, seitdem folgen sie einander auf , liken und kommentieren gegenseitig fleißig Fotos. Und: Lucas lässt sich immer wieder zu überschwänglichen Schwärmereien unter Michelles Pics hinreißen: "Wie in einem Film", schrieb er gerade. Und verkündete auch schon mal: "Es ist mir eine Ehre, mit dieser wundervollen Person zusammenzuarbeiten!" Solche liebevollen Worte dürften Balsam für Michelles Seele sein.

Zwischen Michelle und Tomaso läuft es nicht gut

Denn zwischen ihr und Ehemann Tomaso soll es immer wieder heftig kriseln. Unvergessen die Streit szene im Auto vor ein paar Jahren: Während die Fetzen flogen, wurden Michelle und Tomaso von einem Paparazzo abgelichtet. Dass es viel Konfliktpotenzial bei dem Paar gibt, gestand Michelle selbst im Interview: "Ich bin ein Kontroll-Freak. Das ist nicht immer leicht für die Menschen, die mit mir zusammenleben."

Eine weitere Belastungsprobe für die Beziehung ist auch die angespannte Stimmung zwischen Michelle und dem Rest des Trussardi-Clans. Offenbar eckt sie nicht nur bei Schwiegermama Maria, der Patriarchin des -Imperiums, immer wieder an, sondern scheint auch Probleme mit ihrer Schwägerin Gaia zu haben. Es ist sogar fraglich, ob sie an deren Hochzeit mit dem Schauspieler Adriano Giannini teilgenommen hat, zumindest wurden sie und Tomaso nicht bei der Feier auf Elba gesichtet. "Wir sind sehr leidenschaftlich", versuchte Michelle die lebhafte Streitkultur in ihrer Ehe mal zu erklären. Wobei sich bei diesen Fotos die Frage aufdrängt, ob diese Leidenschaft nach wie vor Tomaso gilt - oder ihr Herz schon längst für einen anderen schlägt.

