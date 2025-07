Michelle Hunziker: Das Geheimnis ihres Milliardärs

Gefunkt hat es zwischen den beiden wohl schon länger. Was neue Lieben angeht, ist Michelle jedoch vorsichtig geworden: "Die ersten drei Monate treffe ich mich in Garagen, es gibt auch gute Airbnbs", verrät sie. Aber die Kennenlernzeit scheint vorbei. In Mailand zeigte sich Michelle turtelnd an Ninos Seite. Überraschend, denn der Milliardär mied bisher lieber das Rampenlicht. Diskretion ist ihm wichtig. Besonders zum Schutz seiner Kinder.