Michelle Hunziker: Erschütterndes Geständnis! Sie kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten

Michelle macht sich keine Illusionen

Im Gespräch mit Frauke Ludowig bestätigt Michelle, dass sie gerade keinen Partner mehr hat. Und auch ein neuer Mann scheint nicht in Aussicht zu sein. "Ich hab immer gesagt, die Leute denken, ich habe so viele Angebote, das ist gar nicht so", erklärt sie. Für einen Freund hätte sie wahrscheinlich eh keine Zeit. "Jetzt bin ich eine Frau mit drei Kindern mit zwei Ex-Ehemännern und einem sehr, sehr beschäftigten Leben“, so Michelle.

Ob ein neuer Mann da wirklich reinpassen würde? Fraglich! Und das ist ziemlich traurig, denn die 45-Jährige gesteht, dass sie ein waschechter Familienmensch ist. Besonders das Patchwork-Leben bereitet ihr große Freude. Doch auch eine Frohnatur wie Michelle hat manchmal Tage, an denen sie traurig ist. Dann ziehe sie einfach die Tür hinter sich zu und weine in ihr Kissen. Oh je!

Die Hoffnung auf die große Liebe gibt sie trotz aller Höhen und Tiefen nicht auf. Doch im Gegensatz zu jungen Jahren mache sie sich heute keine Illusionen mehr, so die Moderatorin. "Es ändert sich einfach die Perspektive", weiß sie. "Man muss sich was geben. Das Leben ist ja schon schwer genug."

Bleibt abzuwarten, welcher Mann am Ende dann doch ihr Herz für sich gewinnen kann...

