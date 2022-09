Michelle Hunziker nach Trennung von Giovanni: Zurück in den Armen ihrer Familie

"Ich bin eine freie Frau und will das so erleben, wie ich das will", stellte sie während ihrer Affäre klar. Und eine feste Bindung so kurz nach dem Ehe-Aus mit Tomaso Trussardi (39) wollte sie offensichtlich nicht: Laut der italienischen Zeitschrift "Chi" wurde die Beziehung mit Giovanni (41) "ohne besonderen Grund" beendet.

Kaum machten die Gerüchte die Runde, postete Michelle ein Foto, das ihre Hände und die ihrer Töchter Sole (8) und Celeste (7) zeigt – und deutlicher als jedes Statement sagt, dass ihre Kinder für sie stets oberste Priorität sind und bleiben…