Michelle Hunziker: Flirt am Strand! Neuer Freund nach dem Liebes-Aus?

Was gibt es Besseres als sich mit den Liebsten abzulenken? Ein entspannter Tag mit den Töchtern Sole (10) und Celeste (8), Freunden, klares Meereswasser, leckeres Essen und herrlich knirschende Sandkörner unter den Füßen. Ach, la Dolce Vita kann so schön sein. Was nicht fehlen darf? Sonnencreme natürlich und jemand, der die Schmetterlinge im Bauch (kurz) wieder zum Flattern bringt...

Im knappen Bikini hält Michelle in Forte Dei Marmi keine Ausschau nach Hilfesuchenden, sondern nach einem lockeren Plausch mit einem attraktiven Mann. Um wen es sich handelt? Offensichtlich ein Bekannter der Familie, aber eigentlich spielt es auch keine Rolle, Hauptsache er entlockt Michelle ein wunderschönes Lächeln. Und wer weiß, vielleicht läuft ihr bald wieder die große Liebe über den Weg, man muss nur seine Augen und sein Herz offen halten und bereit sein, sich wieder in die Fluten zu stürzen...

Mit welchen Männern war Michelle schon zusammen? Das erfahrt ihr im Video: