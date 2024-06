Michelle Hunziker: Ist ihr Patchwork-Glück zerbrochen?

Ausgerechnet der Vater des Kommunikants ließ sich beim feierlichen Event nicht blicken. Weder auf Michelles privaten Instagram-Schnappschüssen noch auf Paparazzi-Aufnahmen tauchte Tomaso Trussardi auf. Im Unterschied zu Michelles Mutter Ineke oder Patin Benedetta Baracchi, die beide an Soles Seite waren. Umso mehr fiel auf, dass Papa Tomaso fehlte.

Klar, als Mode-Unternehmer hat er viele Verpflichtungen. Andererseits kommt so eine Erstkommunion nicht plötzlich und unerwartet. Welcher liebende Vater lässt sich ein so einmaliges Ereignis im Leben seiner Tochter entgehen? Welcher Termin könnte wichtiger gewesen sein? War er vielleicht krank? Unklar. Doch sein Fehlen heizt Spekulationen an, dass das Verhältnis zwischen Michelle und ihrem Ex aktuell angespannt sein könnte.