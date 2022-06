Michelle Hunziker: Jaa, jetzt spricht sie erstmals über ihre neue Liebe!

Michelle packt aus

"Ich habe zweimal geheiratet, zweimal hat es leider nicht funktioniert. Jetzt bin ich eine freie Frau und ich will das so erleben, wie ich will", erklärt Michelle in der Show "Gredig direkt". "Ich möchte dies weder bestätigen noch dementieren", stellt sie jedoch klar. Sie befinde sich auf einem guten Weg, sich selbst mehr zu lieben und es nicht mehr allen recht machen zu wollen. Ein starkes Statement!

Auch über ihre gescheiterte Beziehung spricht Michelle ganz offen. "Man muss intelligent sein und die eigenen Kinder in den Fokus stellen. Man ist verletzt, aber man muss sicherstellen, dass die Kinder nicht zum Erpressungsmittel werden", erklärt sie. Da kann ihr Ex-Mann Tomaso sicherlich nur zustimmen...

Jaa, nach ihrer Trennung kann Michelle Hunziker endlich wieder strahlen: