Pietro Lombardi: Er mach sein Liebesglück offiziell

Sie sitzt auf seinem Schoß, kuschelt sich verliebt an ihn. Beide strahlen über das ganze Gesicht. Ja, Pietro Lombardi ist glücklich verliebt - und zwar in seine Ex Laura Maria Rypa. Die beiden sind nun offiziell wieder ein Paar.

"Es wurde viel spekuliert und Laura Maria und ich haben auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass wir Zeit verbringen und uns schätzen", schreibt der Sänger bei Instagram. "Wir machen ab heute auch kein Geheimnis mehr daraus, dass wir ein Paar sind. Wir machen auch kein Event mehr daraus, um alle Spekulationen zu beenden. Wir haben für uns beschlossen, dass es der richtige Zeitpunkt ist, es mit euch zu teilen und genießen einfach die Zeit."

Viele Follower freuen sich riesig über das Liebescomeback. Doch nicht alle sind begeistert!