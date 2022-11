Michelle Hunziker: Kurzes Glück! Die Liebe zu Tomaso hat keine Chance

Ehepaar trennt sich – Ehepaar kommt nach wenigen Monaten wieder zusammen, weil die Liebe doch stärker war. Wenn‘s denn mal so einfach wäre! Beim Liebescomeback zwischen Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi (CLOSER berichtete) scheint wohl doch noch nicht alles in trockenen Tüchern zu sein! Wenn wieder etwas Ernstes daraus werden soll, dann müssen sich beide in Zukunft an knallharte Regeln halten!

Ein zögerliches "Ja" – so lautete in einem TV-Interview Michelles Antwort auf die Frage, ob sie aktuell eigentlich Single sei. Nanu? Hätten wir da nicht alle auf ein klares "Nein" getippt, nachdem sich die Schweizerin aktuell immer wieder turtelnd mit Tomaso und den Kindern beim Bummeln zeigt? Doch einfach so zurück zum Ex, das geht anscheinend nicht. "Natürlich habe ich in meiner Ehe etwas vermisst, sonst hätten wir uns nicht getrennt", sagt die Moderatorin. "Zwischendurch tut es gut, Zeit für sich selbst zu haben und darüber nachzudenken, was man beim nächsten Mal besser machen kann." Nach dem Liebesaus tröstete sich Michelle kurzzeitig mit dem sexy Arzt Giovanni Angiolini – aber der war wohl nur ein "Übergangsmann". Sowohl ihr als auch Tomaso scheinen inzwischen einige Dinge klar geworden zu sein: "Eheleben heißt nicht, dass die Person, die neben dir ist, dir gehört und sie selbstverständlich da ist", stellt die schöne Schweizerin klar. "Nein, man muss sich jeden Tag etwas Gutes tun."

War diese gegenseitige Wertschätzung beiden in den vergangenen Jahren etwa abhanden gekommen? Das wäre nicht verwunderlich bei einem beruflich stark eingespannten Elternpaar von zwei kleinen Töchtern. Heute, mit Mitte 40, sieht Michelle klarer denn je, weiß ganz genau, was sie will und was nicht: "Man kann zusammen sein und muss nicht unbedingt zusammenleben." Vor allem eine Sache ist ihr beim Partner wichtig: "Ich möchte sagen können: ,Ich muss ein Plus für dich sein, und du musst positiv für mich sein.‘ Man muss sich gegenseitig etwas geben – das Leben ist ja schon schwer genug!"