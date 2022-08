Michelle Hunziker: Von früher bis heute! So sehr hat sie sich verändert

Michelle Hunziker früher: Das gackernde Huhn

Damit hat Michelle Hunziker wirklich alle überrascht! Mit ihrem Auftritt bei dem "Amazon Prime"-Format "LOL - Last One Laughing" hat sie die Zuschauer der Show in absolute Verwunderung, aber auch Begeisterung versetzt. Sie trat in einem Hühnerkostüm auf und gackerte, was das Zeug hielt, um ihre Kollegen zum Lachen zu bringen. Wen sie damit zwar beeindrucken konnte, aber nicht zum Lachen brachte, war Anke Engelke, die schließlich auch die Show gewann.