Michelle Hunziker: Liebes-Drama um ihren Beauty-Doc

„Ich kenne das aus Italien und genieße es“, gab er gegenüber "Closer" freimütig zu. Seine Freundin, die gerade Urlaub daheim in Italien macht, war an diesem Abend kein Thema für ihn – lieber sprach er über seine Pläne, sich künftig öfter in Deutschland blicken zu lassen, allerdings müsse er erst noch die Sprache lernen. „Es wäre schön, wenn mir das jemand beibringt“, fügte er vielsagend hinzu. Klar, damit meint er seine Michelle – aber auch hier auf der Party hatte er die freie Auswahl unter den Promi-Damen, die nichts dagegen hätten, dem smarten Italiener mehr als die deutsche Sprache näherzubringen…