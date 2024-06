Michelle Hunziker: Neuer Mann! Doch welche Konsequenzen hat diese Romanze?

Sie strahlt über das ganze Gesicht. Liegt bei Michelle Hunziker (47) wieder Amore in der Luft? Gerade erst wurde die schöne TV-Moderatorin flirtend mit einem unbekannten jungen Mann bei einem Dinner-Date gesichtet. Schon verdichten sich die Gerüchte um große Gefühle zwischen den beiden. Doch was tut die Blondine damit ihren süßen Töchtern Celeste (9) und Sole (10) an? Die müssen sich nämlich ständig an neue Papas in ihrem Leben gewöhnen.