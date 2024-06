Michelle Hunziker: Noch Gefühle da? Überraschende Worte von ihrem Ex

In der italienischen Sendung "Ciao Maschio" zeigt sich der harte Muskelmann von seiner soften Seite. Michelle und er hätten sich in einer schwierigen Phase ihres Lebens kennengelernt – die Moderatorin hatte sich gerade nach zehn Jahren Beziehung von Modeunternehmer Tomaso Trussardi getrennt. Michelle stürzte sich in die Affäre mit Giovanni, Woche für Woche busselten beide an den schönsten Stränden Italiens, machten kein Geheimnis aus ihren Gefühlen füreinander.

Doch bevor es richtig offiziell wurde, war schon wieder Schluss – was Giovanni heute bereut: "Die Beziehung kann enden, das Gefühl jedoch nicht. Wir haben uns wirklich sehr geliebt, wir haben einander gut getan." Klingt, als hätte da jemand Nachholbedarf. Oder hat Giovanni nur keine Lust aufs Single-Dasein?