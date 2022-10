Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti: Blitzhochzeit in Italien

Wer sich das Schmuckstück genau anschaut, der weiß, von wem es stammt. Denn einen ähnlichen Ring trug die hübsche TV-Frau bereits in den 90er-Jahren. Damals steckte Schmusesänger Eros Ramazzotti (58) ihn ihr an den Finger. Sein Verlobungsgeschenk. Sollte sich das Märchen nun wiederholen? Freunde des Paares sprechen bereits von einer Blitzhochzeit in Italien.

Wundern würde es uns nicht. Denn aus ihren Gefühlen machten Michelle und Eros auch nach der Trennung keinen Hehl. "Die Liebe ist immer geblieben", schwärmte sie. Und er: "Du kannst dich immer auf mich verlassen. Wir bleiben eine Familie."

Nun kommt noch etwas hinzu: Die beiden schwelgen im Babyglück. Die gemeinsame Tochter Aurora (25) erwartet Anfang nächsten Jahres ihr erstes Kind, der Vater ist Freund Goffredo (26). "Das ist ein super-superemotionaler Tag. Ich muss weinen vor Glück. Auri ist mein Baby. Wie kann mein Baby ein Baby bekommen? Versteht ihr, wie schön das ist? Das Leben ist wunderbar", ist Bald-Oma Michelle ganz außer sich.

Vielleicht wird Michelle ja noch mehr ausflippen. Nämlich dann, wenn sie zu Eros noch mal JA sagt …