Michelle Hunziker & Giovanni: Aus und vorbei! Er hat sich eine Prinzessin geangelt

Auf der "Raffaelo"-Party in Berlin ließ es Giovanni richtig krachen! Arm in Arm zeigte er sich mit so manch hübscher Promi-Dame und flirtete, was das Zeug hielt. Vor allem eine Blondine schien ihn an jenem Abend zu verzaubern: die deutsche Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49). Sie ist derzeit ohne Partner – ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Oder ist Giovanni jetzt vielleicht scharf auf einen Prinzen-Titel …?

Auf die Frage, wie seine Traumfrau sein soll, antwortete er auf dem Event: "Sie soll schön sein, mit einem guten Humor und intelligent". Trifft alles auf die geschäftstüchtige Prinzessin Lilly zu…

Klingt, als sei der Casanova bereits wieder auf Beutezug. Arme Michelle! Ist die Blondine alsbald wieder Single?