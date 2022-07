Michelle Hunziker: Egotrip! Jetzt zerstört sie das Leben ihrer minderjährigen Töchter

Sie kuscheln, knutschen und können beim Bootstrip vor der Küste Sardiniens die Finger keine Sekunde voneinander lassen. Ganz offensichtlich sind Michelle und ihr Giovanni total verrückt nacheinander. "Ich bin eine freie Frau und will das so erleben, wie ich will", betonte die Moderatorin kürzlich beinahe trotzig. Und lebt ihr neues Glück demonstrativ vor den Kameras der Fotografen aus, so, wie sie es immer getan hat: Als Medienprofi weiß sie natürlich um die Wirkung solcher intimen Bilder – sie scheint es geradezu darauf anzulegen, gesehen zu werden.

Und scheint im Rausch der Verliebtheit zu verdrängen, dass ihre heiße Liebes-Show weder ihrem Ex Tomaso noch den Töchtern Sole (8) und Celeste (7) gefallen dürfte. Welches Kind möchte seine Mama schließlich kurz nach der Trennung vom Papa so eng umschlungen mit einem fremden Mann entdecken? Dass die intimen Schnappschüsse über Umwege bei den Mädchen ankommen werden, müsste Michelle eigentlich klar sein. Und Tomaso? Der hat wohl definitiv keine Lust mehr auf Details aus dem Liebesleben seiner Ex und sie mittlerweile bei Instagram blockiert. Gut möglich, dass er nach diesem jüngsten Schau-Knutschen zu energischeren Maßnahmen greift – und Michelle mit unmissverständlichen Worten an ihre Verantwortung als Mutter erinnert…